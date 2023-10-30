وزير الصحة اليمني يحذر من تراجع حالات التحصين في البلاد

حذَّر وزير الصحة العامة والسكان في اليمن، الدكتور قاسم بحيبح من تراجع حالات التحصين وتلقيح الأطفال الذي يشهده البلد مؤخرًا، مؤكدًا أنها "ستكون لها تأثيرات كبيرة ومكلفة على المجتمع اليمني في المستقبل".

ومنذ مطلع العام الجاري، توفي وأُصيب أكثر من 50 ألف طفل يمني، بسبب أمراض الطفولة القاتلة ومختلف الأمراض المعدية، التي يمكن الوقاية منها بالتحصينات واللقاحات، طبقًا لِما ذكرته منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان لـ"إرم نيوز"، أن تراجع معدلات التحصين "يعني زيادة انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل: الحصبة، والدفتيريا، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، وذلك ما سيتسبب في ارتفاع أعداد الأطفال المصابين وزيادة معدلات الوفيات بينهم".