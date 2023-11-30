خبير عسكري: إسرائيل تستنزف حماس بسياسة الهدن القصيرة

رأى الخبير في الشأن العسكري اللواء واصف عريقات، أن إسرائيل تستنزف حركة حماس وجناحها المسلح كتائب القسام بسياسة الهدن المؤقتة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة قد تستمر لعدة أيام.

وأوضح عريقات لـ "إرم نيوز"، أن "هذه السياسة تأتي في إطار سعي إسرائيل للضغط على حماس من أجل تقديم تنازلات أكبر فيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة بوساطة إقليمية ودولية".

وأضاف: "لدى إسرائيل أهداف محددة من هذه السياسة، أوَّلها إبقاء سكان غزة بحالة تأهب وقلق من إمكانية استئناف القتال، وهو الأمر الذي يضغط بدوره على حماس أيضًا".

واعتبر عريقات، أن "الهدف الثاني يتمثل في سعي إسرائيل لحرمان الجناح المسلح لحماس من ترميم الضرر العسكري أو استئناف صناعة الصواريخ تمهيدًا لإطلاقها اتجاه البلدات الإسرائيلية"، مشددًا على أن ذلك هدف إستراتيجي لإسرائيل.

وحسب الخبير العسكري، فإن "الهدف الثالث يتمثل في إرهاق المفاوضين من جانب حماس، وحرمانهم من تحقيق أي مكاسب سياسية فيما يتعلق بالهدنة الشاملة والتي يرجح أن يتم التوصل إليها قريبًا".

واستكمل: "هدف إسرائيل الرابع يتمثل في تحقيق الانتصار العسكري والسياسي وإقناع الرأي العام الإسرائيلي بأن إدارة المعركة بيد القادة السياسيين والعسكريين، وهذا سيكون له أثر كبير بعد انتهاء الحرب بغزة".

وزاد عريقات، أن "النجاح الإسرائيلي بالأهداف الأربعة مرهون بقدر تحمّل قادة حماس بالداخل والخارج للضغوط التي تمارس عليهم"، مؤكدًا أن إسرائيل سترفع من سقف مطالبها بمفاوضات الهدنة الشاملة.