محللون لـ"إرم نيوز": حادثة الكحالة تثبت سطوة حزب الله على مؤسسات لبنان

و"الغطاء المسيحي" هو مصطلح سياسي لبناني يشير إلى تحالفات الميليشيا مع أحزاب مسيحية، خصوصاً التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس السابق ميشال عون، ويرأسه حاليا جبران باسيل.

الجديد في القضية اليوم هو ما كشفت عنه وسائل إعلام محلية بوجود توجه لإعادة شاحنة الأسلحة التي صادرها الجيش لحزب الله، وتحويل القضية من القضاء العسكري إلى محكمة مدنية للنظر بجناية القتل، على اعتبار أن سلاح حزب الله يتمتع "بالشرعية".

وقال المحلل السياسي اللبناني أمين بشير، لـ"إرم نيوز": "من استطاع منع القاضي طارق بيطار من التحقيق بأكبر جريمة في تاريخ لبنان (انفجار مرفأ بيروت) لن يصعب عليه تمييع أية قضية أخرى".

وأضاف بشير: "حادثة الكحالة أوصلت الشارع المسيحي إلى نقطة مفصلية ضد الميليشيات، لكن حزب الله تمكن من صرف نظر الناس عن هذا الموضوع عبر موجات نزوح سورية منظمة".