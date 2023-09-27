محللون لـ"إرم نيوز": حادثة الكحالة تثبت سطوة حزب الله على مؤسسات لبنان
قال محللون سياسيون إن التوجه لإحالة القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادثة الكحالة" إلى محكمة مدنية للنظر في جناية القتل، دليل جديد على سطوة حزب الله وسيطرته على المؤسسات في البلاد.
ووقعت الحادثة مطلع آب/أغسطس في بلدة الكحالة ذات الأغلبية المسيحية، بعدما انقلبت شاحنة لميليشيا حزب الله محملة بالأسلحة والذخائر على الطريق الرئيسي في البلدة، في وقت حاول فيه الأهالي معرفة ما بداخلها، قبل أن تندلع اشتباكات بين السكان وعناصر الميليشيا، خلّفت قتلى وجرحى، وأسقطت ما يعرف بـ"الغطاء المسيحي" لحزب الله.
و"الغطاء المسيحي" هو مصطلح سياسي لبناني يشير إلى تحالفات الميليشيا مع أحزاب مسيحية، خصوصاً التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس السابق ميشال عون، ويرأسه حاليا جبران باسيل.
الجديد في القضية اليوم هو ما كشفت عنه وسائل إعلام محلية بوجود توجه لإعادة شاحنة الأسلحة التي صادرها الجيش لحزب الله، وتحويل القضية من القضاء العسكري إلى محكمة مدنية للنظر بجناية القتل، على اعتبار أن سلاح حزب الله يتمتع "بالشرعية".
وقال المحلل السياسي اللبناني أمين بشير، لـ"إرم نيوز": "من استطاع منع القاضي طارق بيطار من التحقيق بأكبر جريمة في تاريخ لبنان (انفجار مرفأ بيروت) لن يصعب عليه تمييع أية قضية أخرى".
وأضاف بشير: "حادثة الكحالة أوصلت الشارع المسيحي إلى نقطة مفصلية ضد الميليشيات، لكن حزب الله تمكن من صرف نظر الناس عن هذا الموضوع عبر موجات نزوح سورية منظمة".
واتهم بشير الحزب بالمسؤولية عن التدفق الكبير للاجئين السوريين باتجاه لبنان، لصرف نظر الشارع المسيحي وغيره نحو ملفات أخرى.
ويواجه لبنان منذ أسابيع موجة لجوء ثانية عبر المعابر غير الشرعية، تشكل مصدر قلق للدولة التي سعت أخيراً إلى محاولة إعادة اللاجئين لبلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة.
واتفق عضو حزب القوات اللبنانية، جورج حايك، مع حديث بشير بأن "الحديث عن القضية انتهى تحت ضغوط من حزب الله".
وقال حايك، لـ"إرم نيوز": "يبدو أن أهالي الكحالة فضلوا نقل القضية إلى محكمة مدنية بهدف درء الفتنة، كما يفضل المسؤولون في الدولة، خصوصاً عندما يكون حزب الله طرفا فيها".
وأكد أن "حزب القوات اللبنانية لم يتعامل مع الكحالة بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع قضية اغتيال إلياس الحصروني، وهو أمر يدحض اتهامات حزب الله باستغلال الجريمة سياسيا".
والحصروني هو قيادي في حزب القوات، وجد ميتا في سيارته بمنطقة حرجية جنوب لبنان، في آب/أغسطس، وقيل آنذاك إن الوفاة بسبب حادث مروري.
إلا أن تسجيلاً مصورا ظهر بعد أيام قال ناشروه إنه يظهر لحظة اختطاف الحصروني من قبل حزب الله اللبناني، وهو ما دفع "القوات اللبنانية" إلى اعتبار القضية "جريمة اغتيال".
وقال جورج حايك: "في كل دول العالم القضاء مستقل.. لكن في لبنان هل ارتكب حزب الله جريمة وتمت محاكمته، أو على الأقل هل وصلت التحقيقات إلى نتيجة".
ويواجه حزب الله اتهامات مستمرة بالمسؤولية عن الانهيار الاقتصادي في البلاد؛ بسبب تعطيل المسار السياسي ورفض الإصلاحات التي يضعها المجتمع الدولي لدعم لبنان.