وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستغرق بضعة أشهر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، أن الحرب في غزة "ستستغرق أكثر من بضعة أشهر"، وذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان.

وقال غالانت إنّ "حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد لمحاربة إسرائيل، وأقامت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها"، مضيفاً "سيتطلب الأمر فترة من الوقت، سيستغرق أكثر من بضعة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".

ووصل ساليفان إلى إسرائيل الخميس، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهرت صورة نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الرجلين يتصافحان في تل أبيب.