عشرات القتلى في غارات إسرائيلية مكثفة على غزة (فيديو)

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة من مدينة غزة، تركزت على حي الزيتون جنوب شرق المدينة، مخلفة عشرات القتلى والمصابين في صفوف الفلسطينيين.

وأفاد مراسل "إرم نيوز"، في قطاع غزة، بمقتل 5 فلسطينيين في قصف منزلين في منطقة عسقولة بحي الزيتون، كما قُتل 4 آخرون في قصف مماثل استهدف مربعًا سكنيًا في الحي ذاته.

كما قصف الجيش الإسرائيلي بالقذائف المدفعية أطراف حي الزيتون وحي الصبرة، ما أدى إلى موجات جديدة من نزوح السكان بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء مناطق واسعة منهما.

وأشار جهاز الدفاع المدني في غزة إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر 450 بناية في حي الزيتون خلال الأيام التسعة الماضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 40 شخصًا، فيما أصيب عشرات آخرون.

كما قُتل أكثر من 15 فلسطينيًا في غارات متفرقة على مدينة دير البلح وسط القطاع، وقُتل 5 آخرون في غارات على جباليا البلد شمال القطاع.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق في خان يونس جنوب القطاع، ومخيم النصيرات وسطه، فيما قَتل 7 أشخاص حاولوا الحصول على مساعدات من مراكز "مؤسسة غزة الإنسانية" جنوب ووسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 266 حالة وفاة، من بينهم 112 طفلًا.

كما أشارت الوزارة إلى أن حصيلة ضحايا الحرب منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت 62 ألف قتيل.