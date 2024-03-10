موسم جمع الكمأة في سوريا.. لقمة بطعم الدم

تحصد الألغام التي خلّفها تنظيم داعش في البادية السورية، حياة العشرات من جامعي الكمأة كل عام منذ انتهاء سيطرة التنظيم المتشدد على كثير من المناطق السورية التي تعد بيئة خصبة لنمو هذا النبات الفطري.

وبحسب إحصائية كشفت عنها وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" فقد لقي 30 شخصا من جامعي الكمأة مصرعهم منذ بداية فبراير الماضي، بسبب انفجار الألغام أثناء البحث عن هذا النبات الذي يلقى رواجاً، ويُباع بأسعار مرتفعة.

ورغم ارتفاع أعداد الضحايا، إلا أن جامعي الكمأة لا يترددون في المغامرة من أجل جمعها، لكن الألغام كثيراً ما تفاجئهم وهم يحفرون الأرض لاستخراجها، أو أثناء مرور الحافلات التي تنقلهم في البادية بحثاً عنها.

وتنتشر الألغام بشكل كبير في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، ولا توجد مخططات واضحة تدل عليها؛ ما يرفع نسبة الضحايا من هواة الثمار الصحراوية ورعاة الأغنام الذين يجوبون تلك المناطق.