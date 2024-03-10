موسم جمع الكمأة في سوريا.. لقمة بطعم الدم
تحصد الألغام التي خلّفها تنظيم داعش في البادية السورية، حياة العشرات من جامعي الكمأة كل عام منذ انتهاء سيطرة التنظيم المتشدد على كثير من المناطق السورية التي تعد بيئة خصبة لنمو هذا النبات الفطري.
وبحسب إحصائية كشفت عنها وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" فقد لقي 30 شخصا من جامعي الكمأة مصرعهم منذ بداية فبراير الماضي، بسبب انفجار الألغام أثناء البحث عن هذا النبات الذي يلقى رواجاً، ويُباع بأسعار مرتفعة.
ورغم ارتفاع أعداد الضحايا، إلا أن جامعي الكمأة لا يترددون في المغامرة من أجل جمعها، لكن الألغام كثيراً ما تفاجئهم وهم يحفرون الأرض لاستخراجها، أو أثناء مرور الحافلات التي تنقلهم في البادية بحثاً عنها.
وتنتشر الألغام بشكل كبير في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، ولا توجد مخططات واضحة تدل عليها؛ ما يرفع نسبة الضحايا من هواة الثمار الصحراوية ورعاة الأغنام الذين يجوبون تلك المناطق.
وتُسمى الكمأة، "الفقع" في الخليج العربي، والترفاس في مصر ودول المغرب العربي، وهي نوع من الفطريات تنمو بالقرب من جذور النباتات بعد الأمطار والرعد.
ويقترب طعم الكمأة، من مذاق لحم الضأن، فهي تحتوي على 9% بروتينا، و13% نشويات، ودهن 1%، وعلى معادن الفوسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب1 وب2، إضافة إلى النيتروجين والكربون والأوكسجين والهيدروجين.
وتنشأ في كل موسم، أسواق لبيع الكمأة في مدن دير الزور والميادين والرقة، كما تصل بكميات كبيرة إلى حمص ودمشق والساحل، فتُباع بأسعار عالية، ويُعتقد أنها تحمي من الأمراض.
وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الألغام المضادة للأفراد قتلت 3353 مدنياً، بينهم 889 طفلاً منذ عام 2011 حتى شهر أبريل 2023.