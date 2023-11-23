مقتل نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

قُتل نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمّد رعد، الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جنوب لبنان كان بداخله مع عدد من عناصر الحزب، وفق ما أفاد مصدر مقرب من العائلة وكالة فرانس برس.

وقال المصدر متحفظاً عن ذكر اسمه إن "عباس رعد، ابن النائب محمّد رعد، استشهد مع عدد من عناصر الحزب" جراء غارة اسرائيلية على منزل في قرية بيت ياحون. ولم يصدر حزب الله أي بيان رسمي في الحال.