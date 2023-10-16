مقتل 13 حوثيًا بينهم قيادي أمني في مواجهات بينية في البيضاء

وبحسب المصادر فإن المسلحين القبليين من أبناء البيضاء، نصبوا كمينًا مسلحًا في وقت لاحق، لقائد "الأمن الوقائي" بالمحافظة، تجددت على إثره اشتباكات مسلحة، ما أدى إلى مصرع القيادي الأمني الحوثي واثنين من أفراد الأمن الوقائي، مساء الجمعة الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن قبيلة القيادي الحوثي "هادي القصمة" المنتمية إلى محافظة الجوف، أقصى شمال البلاد، رفضت تسلم الجثة، بسبب تعدد الروايات حول أسباب مقتله، وهو ما تسبب في خلق شكوك لديها، وفق المصادر.

وحرصت مليشيات الحوثيين على التعتيم حول الأمر، وأقامت في اليوم التالي، السبت، عرضًا عسكريًا شارك فيه رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" لدى الحوثيين، مهدي المشاط، بمناسبة ذكرى ثورة الـ14 أكتوبر، بمعسكر "السوادية" وسط محافظة البيضاء.