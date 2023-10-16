مقتل 13 حوثيًا بينهم قيادي أمني في مواجهات بينية في البيضاء
لقي قيادي أمني حوثي وما لا يقل عن 12 آخرين مصرعهم، في مواجهات مسلحة بينية، اندلعت يوم الجمعة الماضي، بين مسلحين قبليين موالين لمليشيات الحوثيين، وقوات أمنية تابعة للمليشيات، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء لـ"إرم نيوز"، إن قائد "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين بالبيضاء، المدعو "هادي القصمة"، دخل في خلاف مع عدد من المسلحين القبليين الموالين للحوثيين، أثناء محاولته فرض وجهة نظره الأمنية لتأمين حفل عسكري، أقامته المليشيات في اليوم التالي، بمديرية السوادية، وسط المحافظة، قبل أن يتطور الخلاف إلى مواجهات مسلحة بين القبليين والقوات الأمنية داخل معسكر "السوادية"، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص من الجانبين، وإصابة آخرين.
وبحسب المصادر فإن المسلحين القبليين من أبناء البيضاء، نصبوا كمينًا مسلحًا في وقت لاحق، لقائد "الأمن الوقائي" بالمحافظة، تجددت على إثره اشتباكات مسلحة، ما أدى إلى مصرع القيادي الأمني الحوثي واثنين من أفراد الأمن الوقائي، مساء الجمعة الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن قبيلة القيادي الحوثي "هادي القصمة" المنتمية إلى محافظة الجوف، أقصى شمال البلاد، رفضت تسلم الجثة، بسبب تعدد الروايات حول أسباب مقتله، وهو ما تسبب في خلق شكوك لديها، وفق المصادر.
وحرصت مليشيات الحوثيين على التعتيم حول الأمر، وأقامت في اليوم التالي، السبت، عرضًا عسكريًا شارك فيه رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" لدى الحوثيين، مهدي المشاط، بمناسبة ذكرى ثورة الـ14 أكتوبر، بمعسكر "السوادية" وسط محافظة البيضاء.