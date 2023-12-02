مقتل عنصرين بحزب الله بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان
قتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصران في حزب الله الجمعة بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، مع تجدد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين الدولة العبرية والحزب الذي تبنى هجمات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.
وأتى تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد ساعات من انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال حزب الله في بيان "تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد وجيه شحادة مشيك +يحيى+ من بلدة وادي أم علي في البقاع (في شرق لبنان)، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وكان الحزب نعى في وقت سابق "الشهيد المجاهد محمد حسين مزرعاني من بلدة حولا في جنوب لبنان... شهيداً على طريق القدس".
وأفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة فرانس برس أن مزرعاني قُتل مع والدته في منزلهما، وأنه لم يكن منخرطا في أي نشاط عسكري لدى مقتله.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أفادت في وقت سابق بأن "مدنيين اثنين استشهدا في بلدة حولا، بعد استهداف منزلهما بالقصف المعادي... وهما: ناصيفة مزرعاني ونجلها محمد".
ولاحقا، أفادت الوكالة بمقتل شخص ثالث في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة الجبين بجنوب البلاد، دون أن تحدد ما إذا كان مدنيا أو مقاتلا.
وأضافت أن "قصفا معاديا" استهدف مناطق عدة في جنوب لبنان.
وأعلن حزب الله بعد ظهر الجمعة شنّ هجمات على مواقع إسرائيلية حدودية، في عمليات هي الأولى منذ انتهاء الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس.