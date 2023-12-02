مقتل عنصرين بحزب الله بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

قتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصران في حزب الله الجمعة بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، مع تجدد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين الدولة العبرية والحزب الذي تبنى هجمات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

وأتى تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد ساعات من انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال حزب الله في بيان "تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد وجيه شحادة مشيك +يحيى+ من بلدة وادي أم علي في البقاع (في شرق لبنان)، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وكان الحزب نعى في وقت سابق "الشهيد المجاهد محمد حسين مزرعاني من بلدة حولا في جنوب لبنان... شهيداً على طريق القدس".