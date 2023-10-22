نشر وثائق لحماس تكشف تفاصيل عملية "طوفان الأقصى"

نشرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، وثائق لحماس تم الحصول عليها في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، تكشف لمحة عن استراتيجية حماس في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الدليل الذي تم العثور عليه مع جثة أحد مقاتلي حماس يكشف لمحة عن استراتيجية حماس، بما في ذلك استخدام الأسلحة، واستغلال نقاط الضعف في المعدات العسكرية الإسرائيلية.

ويبدو أن هذه الوثيقة قد تم إعدادها لوحدات مختلفة داخل كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، والتي تشمل وحدات مكافحة الدروع والهندسة، والقناصين، والمشاة، والمتخصصين في الأنفاق.

وأكد التقرير أن الخبراء، بمن فيهم مايكل ميلشتاين، الرئيس السابق للقسم الفلسطيني في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، قد تحققوا من صحة الوثيقة، إلى جانب وثائق أخرى جمعتها القوات الإسرائيلية.

وقام الجيش الإسرائيلي بجمع العديد من الوثائق والهواتف المحمولة ومعدات الاتصالات والكاميرات والتقارير الاستخباراتية من مكان الهجوم، مؤكدا دقة تحقيقاته.