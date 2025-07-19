الرئاسة السورية تعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وتدعو للالتزام الفوري به
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العالم العربي

الرئاسة السورية تعلن "وقفا شاملا لإطلاق النار" وتحذر من خرقه

الرئاسة السورية تعلن "وقفا شاملا لإطلاق النار" وتحذر من خرقه
مدينة السويداء خالية من سكانها المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
19 يوليو 2025، 7:34 ص

أعلنت الرئاسة السورية "وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار" ودعت إلى الالتزام الفوري به.

وقالت الرئاسة في بيان إن ذلك يأتي "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابةً للمسؤولية الوطنية والإنسانية".

وأهابت الرئاسة بالجميع فسح المجال أمام الدولة السورية، ومؤسساتها وقواها، "لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، بما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء".

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 ودعت الرئاسة "جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

وأشارت إلى أن قوات الأمن بدأت "بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام، وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يعزز التهدئة والاستقرار".

وحذر بيان الرئاسة "من أي خرق لهذا القرار" قائلا إن ذلك "سيُعدّ انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقاً للدستور والقوانين النافذة".

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