السودان.. البرهان يصل عطبرة وسط أنباء عن استعداده لجولة خارجية
وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال البلاد، وذلك بعد ساعات من ظهوره في مقطع فيديو وسط جنود من الجيش، لأول مرة خارج قيادة الجيش بالخرطوم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه البرهان وسط جنود سلاح المدفعية في عطبرة.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن قائد الجيش السوداني سيتوجه إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، وإنه يستعد للقيام بجولة خارجية يتوقع أن يبحث خلالها جهود تسوية سياسية تهدف إلى إنهاء الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع.
وفي وقتٍ سابق من اليوم الخميس، ظهر البرهان بشكل مفاجئ ولأول مرة خارج مقر القيادة العامة وسط جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية بمدينة أم درمان.
وقالت القوات المسلحة في بيان لها عبر "فيسبوك"، إن "القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خاطب جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية".