السودان.. البرهان يصل عطبرة وسط أنباء عن استعداده لجولة خارجية

وفي وقتٍ سابق من اليوم الخميس، ظهر البرهان بشكل مفاجئ ولأول مرة خارج مقر القيادة العامة وسط جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية بمدينة أم درمان.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها عبر "فيسبوك"، إن "القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خاطب جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية".