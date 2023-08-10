اليمن.. هل تنجح العملية العسكرية ضد تنظيم القاعدة في أبين؟

يحاول تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، عبر تصعيد هجماته الانتقامية ضد "القوات المسلحة الجنوبية"، إبراز عودته من جديد واستئناف نشاطه المعهود، وفق خبراء.

يأتي ذلك، بعد مرور عام على الحملة العسكرية التي أطلقتها القوات الجنوبية ضد التنظيم في محافظتي أبين وشبوة، جنوبي البلاد.

وقال الخبير المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة سعيد الجمحي، إنه "على الرغم من إصابة تنظيم القاعدة بحالة شديدة من الضعف والترنح، فإنه يحاول العودة من جديد، عبر هجمات متنوعة لا تصل إلى مستوى هجماته المعروفة خلال الأعوام السابقة.

وأكد الجمحي لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الهجمات، تؤكد أن التنظيم بات يلملم صفوفه ويحاول العودة بقوة".