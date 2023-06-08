الأفق السياسي للعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية.. ماذا عن حل الدولتين؟
تمر العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية بمرحلة استعصاء سياسي منذ أن توقفت المفاوضات متأثرة بعدد من التداعيات أهمها اندلاع ما يُسمى بأحداث "الربيع العربي" لأكثر من عقد من الزمان، والذي مارست فيه إسرائيل سياسة "شراء الوقت"، بحسب محللين.
وكانت المفاوضات بين الطرفين ترتكز على ما اتفق عليه العرب في قمة بيروت، في العام 2002، والقائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، وهو ما تمسك به العرب والفلسطينيون باعتباره خيارًا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
بيد أن الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الإسرائيليين والتي تمثلت بمحاولة تغيير الواقع الزماني والمكاني في الأقصى، والتوسع في عمليات تهويد القدس، وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وبناء جدار الفصل، ساهمت في تقويض ما تبناه العرب في قمة بيروت.
ومنذ تلك القمة، مرت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بمطبات عديدة، غير أن الولايات المتحدة ظلت تمتلك زمام المبادرة في دعوة الطرفين للجلوس على طاولة الحوار، وهو ما لم يعد موجودًا، وفقًا للكاتب والمحلل السياسي الأردني رجا طلب.
يقول طلب لـ "إرم نيوز" إن الإدارة الأمريكية، اليوم، ليس لديها أي مشروع تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنها بقيادة جو بايدن عاجزة عن فعل أي شيء حيال هذا الملف حتى وإن أعلنت عن ذلك، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية معنية، اليوم، أكثر بمنطقة "أوراسيا"، وشرق آسيا، وبالحدود الروسية الأوكرانية، والصين.
وأوضح فيما تعلق بـ "خيار حل الدولتين" أن كل من يطرح هذا؛ لا يريد أن يصل بحل للقضية الفلسطينية، باعتبار أن اليمين الإسرائيلي الذي عاد ليتسلم زمام الأمور في إسرائيل لا يؤمن أساسًا بوجود الشعب الفلسطيني، وبالتالي ليس معنيًا بما يطرح حيال حقوق الفلسطينيين.
وأشار إلى أن ما يكمن في عقل اليمين الإسرائيلي من خيارات لا تتعدى التهجير والتضييق على الفلسطينيين، لافتًا إلى أن إسرائيل لديها، اليوم، فائض قوة ما يدفعها إلى مغادرة منطقة مجاملة المجتمع الدولي.
ويتفق استاذ العلوم السياسية النائب الأسبق في البرلمان الأردني الدكتور هايل ودعان الدعجة مع ما ذهب إليه طلب قائلًا: إن الإدارة الأمريكية منحازة للجانب الإسرائيلي، ولا تمتلك مشروعًا حقيقيًا على الأرض لإعادة الحقوق للفلسطينيين.
وأوضح في حديث لـ "إرم نيوز" أنه ليس لدى العرب، اليوم، أي بديل عن خيار حل الدولتين، مشيرًا في ذات السياق إلى ضرورة العمل على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لوصول القضية الفلسطينية إلى هذا المستوى.
وأكد على أن مسؤولية اجهاض خيار حل الدولتين يجب أن يتم تحميله لإسرائيل وللمجتمع الدولي، الذي لم يأخذ دوره في الضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها وبما تم الاتفاق عليه.
وتعيد الإدارة الأمريكية طرح خيار حل الدولتين مجددًا عندما ربط وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، التطبيع بين إسرائيل والسعودية بحل الدولتين.
ويقول في خطاب ألقاه أمام "أيباك"، وهو لوبي مؤيد لإسرائيل في العاصمة الأمريكية، يوم أمس الأول (الإثنين): "إن التطبيع بين إسرائيل والسعودية يجب أن يعزز رؤية حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين".
وعلى الرغم من أنه مضى على تبني العرب لخيار حل الدولتين نحو واحد وعشرين عامًا، إلا أنهم لم يتقدموا منذ ذلك الوقت بأي خيار أو مشروع سياسي بديل، ليظل خيار حل الدولتين هو المطروح على المستوى السياسي، وهو الخيار الذي يرى مراقبون أن شهادة وفاته قد تم إصدارها مبكرًا.
ويقول الدكتور مروان المعشر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس وزراء الأردن سابقًا ومنصب أول سفير للأردن في إسرائيل "إن حل الدولتين انتهى".
وأضاف في محاضرة بمعهد الإعلام الأردني ألقاها، في وقت سابق، أن "من يعتقد أن هناك دولة فلسطينية يضحك على نفسه" مبينًا أن المطلوب هو العمل على أن تصبح هذه الدولة ديمقراطية تعطي للفلسطينيين حقوقهم السياسية والمدنية كاملة.
وأوضح أن مفهوم الدولة الواحدة ليس معناه انصهار كامل للفلسطينيين والإسرائيليين، وأن ذلك لن يغيب الهوية الوطنية الفلسطينية. داعيًا لعدم التخوف من حل الدولة الواحدة باعتبار أن عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يفوق عدد الإسرائيليين.
يقول رجا طلب لـ"إرم نيوز" إن الخيارات المطروحة إسرائيليًا بديلًا عن خيار الدولتين قد يكون خيار الدولة الواحدة أو دولة ثنائية القومية، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن ذلك، وإن طرح، فإنه صعب، وغير قابل للتطبيق.
ويضيف أن الخيار الواضح لدى الإسرائيلي يكمن في إبقاء الحال على ما هو عليه لتبقى القضية الفلسطينية في مربعها الأول.
وهذا ما ذهب إليه الدعجة عندما قال لـ"إرم نيوز" إن حل الدولة الواحدة ليس واقعيًا أيضًا، باعتبار أن الإسرائيلي نفسه يرفضه لما له من تداعيات تضر بمصالحه.
وأضاف أن العامل الديموغرافي سيكون في صالح الفلسطينيين، ما يعني أن إسرائيل لن تمنحهم حقوقا سياسية أو حتى مدنية.
يذكر أن لجنة التخطيط المركزية في الإدارة المدنية الإسرائيلية، كانت قد أعلنت عن عقد اجتماع لها، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مخطط بناء استيطاني في الضفة الغربية، بمنطقة E1 التي ستربط القدس مع مستوطنة “معاليه أدوميم”.
وبحسب موقع “والا” العبري، فإن هذا المخطط حساس، لأنه سيقسّم الضفة الغربية لنصفين، والهدف منه هو منع إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار مستقبلًا.