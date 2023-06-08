الأفق السياسي للعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية.. ماذا عن حل الدولتين؟

تمر العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية بمرحلة استعصاء سياسي منذ أن توقفت المفاوضات متأثرة بعدد من التداعيات أهمها اندلاع ما يُسمى بأحداث "الربيع العربي" لأكثر من عقد من الزمان، والذي مارست فيه إسرائيل سياسة "شراء الوقت"، بحسب محللين.

وكانت المفاوضات بين الطرفين ترتكز على ما اتفق عليه العرب في قمة بيروت، في العام 2002، والقائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، وهو ما تمسك به العرب والفلسطينيون باعتباره خيارًا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بيد أن الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الإسرائيليين والتي تمثلت بمحاولة تغيير الواقع الزماني والمكاني في الأقصى، والتوسع في عمليات تهويد القدس، وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وبناء جدار الفصل، ساهمت في تقويض ما تبناه العرب في قمة بيروت.

ومنذ تلك القمة، مرت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بمطبات عديدة، غير أن الولايات المتحدة ظلت تمتلك زمام المبادرة في دعوة الطرفين للجلوس على طاولة الحوار، وهو ما لم يعد موجودًا، وفقًا للكاتب والمحلل السياسي الأردني رجا طلب.