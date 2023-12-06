بعد لقاء بلينكن و وانغ يي.. هذا ما اتفق عليه الوزيران بشأن غزة

أعلنت واشنطن وبكين، أن وزيري الخارجية بالبلدين اتفقا، خلال مباحثات هاتفية، على ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن "جدّد التأكيد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على تجنب توسع النزاع".

ووفقا لبيان للخارجية الأمريكية، فقد شدّد الجانبان على أهمية البناء على التقدم، الذي تم إحرازه في القضايا الرئيسة خلال القمة بين رئيسي البلدين في كاليفورنيا في نوفمبر تشرين الثاني.

من جانبها أكدت بكين أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي شدّد على أن "الأولوية المطلقة هي وقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في أقرب وقت ممكن".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الوزيرين بلينكن و وانغ يي، تبادلا، خلال الاتصال الهاتفي، وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واتّفقا على إبقاء الاتصالات بينهما.