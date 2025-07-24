نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي: قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية "وصمة عار ودعم للإرهاب"

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العالم العربي

ماكرون: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين

ماكرون: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 7:30 م

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده "قررت أن تعترف بدولة فلسطين"، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون عبر منصتي "إكس" و"انستغرام": "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"

وأضاف: "سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".

وقال ماكرون إن "الحاجة الملحة" اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

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