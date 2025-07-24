ماكرون: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين

نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي: قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية "وصمة عار ودعم للإرهاب"
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده "قررت أن تعترف بدولة فلسطين"، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال ماكرون عبر منصتي "إكس" و"انستغرام": "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"
وأضاف: "سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".
وقال ماكرون إن "الحاجة الملحة" اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.