ماكرون: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده "قررت أن تعترف بدولة فلسطين"، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون عبر منصتي "إكس" و"انستغرام": "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"

وأضاف: "سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".

وقال ماكرون إن "الحاجة الملحة" اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.