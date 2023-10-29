المغرب.. مُقترح حكومي بتخفيف عقوبة اختلاس الأموال العامة

اقترحت الحكومة المغربية على الموظفين، الذين تورطوا في اختلاس أموال عامة، تخفيف عقوباتهم مقابل إعادة تلك الأموال، وفقًا لما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت.

وقال الوزير وهبي إن "الحكومة تقترح تسوية على الموظفين المتورطين في اختلاس ونهب أموال الدولة، في القانون الجنائي، تنص على إرجاع الأموال المسروقة مقابل تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف".