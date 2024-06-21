"تقدم" لـ"إرم نيوز": 3 قواعد لإنهاء حرب السودان منها "تأسيس جيش قومي"

أشار عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم"، علاء عوض نقد، إلى ثلاث قواعد "تؤهل البلاد للوصول إلى عملية سياسية وتحقيق سلام شامل"، على حد قوله، مؤكداً أنها تتمثل في "إيقاف الحرب مع القبول بتأسيس جيش مهني قومي وطني، وتطبيق حل المؤتمر الوطني، وأخيراً وضع ثوابت تضمن إرساء حكم القانون".

وقال عوض لـ"إرم نيوز"، إن "القاعدة الأولى عسكرية، والثانية والثالثة مدنيتان"، رابطًا ذلك بشروط من أبرزها "وجود نوايا حقيقية، وعدم قيام أي طرف بعرقلة الجهود".

القواعد الثلاث

وتفصيلاً، أوضح نقد أن "القاعدة الأولى العسكرية، تتعلق بإيقاف الحرب مع القبول بتأسيس جيش مهني قومي وطني، ليس له أي توجهات سياسية وهذا ما نص عليه الاتفاق الإطاري، ولكن الشرط رفض من جانب كوادر الإسلاميين داخل الجيش السوداني، لما لذلك من نتائج بإنهاء وجودهم داخل القوات المسلحة في ظل سيطرتهم على القرار".

وأضاف: "القاعدة الثانية تطبيق وتأكيد حل المؤتمر الوطني، بضمان عدم مشاركته في أي عملية سياسية، لاسيما أنه هو من وقف وراء عرقلة الانتقال الديمقراطي، وهو أيضًا المحرك الأساس للانقلاب وقام بإشعال الحرب ويمنع إيقافها الآن".

ورأى أن "القاعدة الأخيرة تتعلق بضرورة وضع ثوابت تضمن إرساء حكم القانون، الذي يضمن محاسبة أي فاسد ومفسد".