وزارة الخارجية: نؤكد وفاة مواطن أمريكي في السويداء الأسبوع الماضي
logo
العالم العربي

الحكومة السورية تبدأ التحقيق بمقاطع "الإعدامات الميدانية" في السويداء

الحكومة السورية تبدأ التحقيق بمقاطع "الإعدامات الميدانية" في السويداء
مشهد من فيديو يوثق إعداما ميدانيا في السويداءالمصدر: شبكة السويداء 24
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 7:20 م

أعلنت وزارتا الداخلية والدفاع السوريتان، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق عاجل بمقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع توثق عمليات "إعدامات ميدانية" بحق مدنيين عزل من قبل أفراد يرتدون الزي الأمني والعسكري في السويداء.

أخبار ذات علاقة

هرتسوغ يلتقي موفق طريف ويندد بالاعتداءات على دروز السويداء

هرتسوغ يلتقي موفق طريف ويندد بالاعتداءات على دروز السويداء

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، نشرت شبكة "السويداء 24" صورا مروعة من مقطع فيديو يوثق أشخاصًا يرتدون "الزي العسكري" وهم يعدمون شخصًا من أبناء المدينة بدم بارد.

وأكدت الشبكة الإخبارية التابعة لمحافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، أن هذا الفيديو واحد من مقاطع مروعة عدة وثّقت جرائم مماثلة.

وإثر ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أدانت فيه "بشدة" مقاطع الإعدامات "التي نُفذت من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء"، بحسب البيان.

أخبار ذات علاقة

خلايا داعش تتسلل إلى السويداء.. من فتح لها الباب؟ (فيديو إرم)

خلايا داعش تتسلل إلى السويداء.. من فتح لها الباب؟ (فيديو إرم)

وأكدت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، مشددة على "أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون".

بدورها، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إن وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، تابع بنفسه "التقارير حول انتهاكاتٍ صادمةٍ وجسيمةٍ ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".

أخبار ذات علاقة

إعلام سوري: إصابة عناصر أمن باستهداف حاجز في السويداء

إعلام سوري: إصابة عناصر أمن باستهداف حاجز في السويداء

وأضافت في البيان: "بناءً على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها".

وأكدت أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوباتِ بحق مرتكبي الانتهاكات في السويداء، بعد التعرف عليهم، مشددة على أنه "لن يتم التسامح مع أي من المتورطين، حتى لو كان منتسبا لوزارة الدفاع".

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن العديد من "المجموعات المناطقية" كانت موجودة في مدينة السويداء، ونفذت عمليات انتقامية فيها، مضيفة أن "التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة المكلفة".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC