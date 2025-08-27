الإعلان رسمياً عن "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"
إسرائيل تطالب بسحب التقرير الأممي عن المجاعة في غزة "فورًا"
فلسطينيون في غزة ينتظرون المساعدات الغذائيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 3:57 م

طالبت إسرائيل، الأربعاء، بسحب تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، والذي أعلنت على إثره حالة المجاعة في غزة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عيدن بار طال، خلال مؤتمر صحافي: "تطالب إسرائيل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن يسحب تقريره الملفق على الفور وأن ينشر بيانًا حول ذلك".

وأضاف: "إذا لم يقم التصنيف المرحلي بهذه الخطوة خلال وقت قصير، فإننا سندعو الجهات المانحة لهذه المؤسسة البحثية وسنشاركهم بالأدلة وبحجم التجاوزات، ونحن على يقين بأنهم سيتوصلون إلى الاستنتاج الصحيح بعدم تمويل مؤسسة بحثية مُسيّسة، ومُضلّلة، وتعمل كأداة لمنظمة إرهابية شريرة".

