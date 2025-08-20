logo
العالم العربي

سوريا.. العثور على مقبرة جماعية مرتبطة بطيار سابق في نظام الأسد

سوريا.. العثور على مقبرة جماعية مرتبطة بطيار سابق في نظام الأسد
عناصر من الأمن العام السوريالمصدر: وزارة الداخلية السورية
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 6:55 ص

أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على مقبرة جماعية في ريف محافظة اللاذقية، شمالي غرب البلاد، في مزرعة تعود ملكيتها لطيار عسكري في عهد نظام بشار الأسد.

وفي بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع "فيسبوك، قال العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، إن المقبرة وجدت في محيط قرية بستان الباشا شمال مدينة جبلة، وتحديدا داخل مزرعة تعود ملكيتها للمدعو حسن يوسف يونس، العميد الطيار السابق في نظام الأسد.

أخبار ذات علاقة

عناصر من الجيش السوري

مسلحون من فلول الأسد يهاجمون آلية للجيش السوري بريف اللاذقية

وأوضح أن فرق الدفاع المدني انتشلت تسع جثث، فيما بدأت المباحث الجنائية بتوثيق الأدلة وجمع المعلومات اللازمة بإشراف الجهات الأمنية، لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا بدقة ومسؤولية، لضمان كشف الحقائق وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة اللاذقية.

أخبار ذات علاقة

التحالف الدولي سوريا

بمشاركة قوات سورية.. إنزال جوي للتحالف الدولي في أطمة بريف إدلب

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC