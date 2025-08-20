سوريا.. العثور على مقبرة جماعية مرتبطة بطيار سابق في نظام الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على مقبرة جماعية في ريف محافظة اللاذقية، شمالي غرب البلاد، في مزرعة تعود ملكيتها لطيار عسكري في عهد نظام بشار الأسد.

وفي بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع "فيسبوك، قال العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، إن المقبرة وجدت في محيط قرية بستان الباشا شمال مدينة جبلة، وتحديدا داخل مزرعة تعود ملكيتها للمدعو حسن يوسف يونس، العميد الطيار السابق في نظام الأسد.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني انتشلت تسع جثث، فيما بدأت المباحث الجنائية بتوثيق الأدلة وجمع المعلومات اللازمة بإشراف الجهات الأمنية، لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا بدقة ومسؤولية، لضمان كشف الحقائق وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة اللاذقية.