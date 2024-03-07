غوتيريش يدعو الأطراف السودانية إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، واحترام "قيم" الشهر.
ووجه غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نداء إلى جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم شهر رمضان المبارك، مؤكدا على ضرورة "وقف الأعمال العدائية".
وأضاف قائلا: "يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في جميع أنحاء البلاد ورسم طريق ثابت نحو سلام دائم للشعب السوداني".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "الأزمة الإنسانية في السودان تتخذ أبعادا هائلة، حيث إن نصف السكان - حوالي 25 مليون شخص - بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. وقد قُتل أكثر من 14 ألف شخص، وهو رقم من المرجح أن يكون أعلى بكثير في الواقع".
وحذّر غوتيريش من انهيار أنظمة تزويد المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن "حوالي 18 مليون شخص في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وأوضح بأن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع الأعداد في الأشهر المقبلة، مضيفا: "لقد تلقينا بالفعل تقارير عن أطفال يموتون بسبب سوء التغذية".
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة انزعاجه من الدعوات لتسليح المدنيين في السودان، لافتا إلى أن ذلك "يصب الزيت على النار ويهدد البلاد ويفاقم التوترات الأهلية"، محذرا كذلك من زيادة "العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، فضلا عن عمليات الخطف والاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي".
من جهته، قدم نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي اقتراح مشروع قرار على المجلس يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك ويدعو الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة"، معربا عن أمله في التصويت على المشروع يوم الجمعة.