غوتيريش يدعو الأطراف السودانية إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، واحترام "قيم" الشهر.

ووجه غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نداء إلى جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم شهر رمضان المبارك، مؤكدا على ضرورة "وقف الأعمال العدائية".

وأضاف قائلا: "يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في جميع أنحاء البلاد ورسم طريق ثابت نحو سلام دائم للشعب السوداني".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "الأزمة الإنسانية في السودان تتخذ أبعادا هائلة، حيث إن نصف السكان - حوالي 25 مليون شخص - بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. وقد قُتل أكثر من 14 ألف شخص، وهو رقم من المرجح أن يكون أعلى بكثير في الواقع".