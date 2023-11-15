الصحة الفلسطينية: من الصعب تحديث حصيلة القتلى مع انهيار النظام الصحي في غزة
قالت السلطات الصحية الفلسطينية، الأربعاء، إن هناك صعوبة متزايدة في الحصول على أرقام دقيقة للقتلى والمصابين في غزة؛ بسبب انهيار المستشفيات والنظام الصحي في أجزاء من القطاع الذي تحاصره إسرائيل.
وتصدر وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة إجمالية يتم تحديثها باستمرار لقتلى القصف الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في أعقاب هجوم مسلحي حركة حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
لكن الوزارة قالت، في بيان صدر عنها، إنه "مع توغل القوات الإسرائيلية في عمق قطاع غزة وتدهور البنية التحتية للاتصالات، انقطع الاتصال بالمستشفيات، وأصبح الجمع المنهجي للبيانات أكثر صعوبة"، مضيفة أنه "لليوم الرابع على التوالي تواجه الوزارة تحديات في تحديث أعداد الضحايا؛ بسبب انهيار الخدمات والاتصالات في مستشفيات الشمال".
وتُظهر أحدث حصيلة إجمالية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أن 11320 شخصا لقوا حتفهم، بينهم 4650 طفلا أو قاصرا، بالإضافة إلى ذلك، لقي 202 عامل من الفرق الطبية حتفهم، وأن هناك 3600 مدني في عداد المفقودين، بينهم 1750 طفلا.