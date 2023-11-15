الصحة الفلسطينية: من الصعب تحديث حصيلة القتلى مع انهيار النظام الصحي في غزة

قالت السلطات الصحية الفلسطينية، الأربعاء، إن هناك صعوبة متزايدة في الحصول على أرقام دقيقة للقتلى والمصابين في غزة؛ بسبب انهيار المستشفيات والنظام الصحي في أجزاء من القطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وتصدر وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة إجمالية يتم تحديثها باستمرار لقتلى القصف الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في أعقاب هجوم مسلحي حركة حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.