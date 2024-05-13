محللون: شهية نتنياهو مفتوحة لاستخدام قوة أكبر

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح عقب احتلال مباغت لمعبر رفح البري، بالتزامن مع عمليات عسكرية جديدة في عدة أماكن من قطاع غزة، منها مخيم جباليا وحي الزيتون شمالي غزة.

من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتور رائد موسى، إن نتنياهو تعمّد إفشال المفاوضات مع حركة حماس بعد أن وصلت -بحسب الوسطاء - إلى مراحل متقدمة ولا تحتاج سوى اللمسات الأخيرة.

وأضاف موسى في حديث لـ"إرم نيوز": "كان خوف نتنياهو من التقدم بسبب خوفه من انتهاء الائتلاف الإسرائيلي الذي يتحكم به الوزيران المتطرفان بن غفير وسموتريتش؛ إذ يضغطان من أجل التوقف عن المفاوضات واستخدام القوة العسكرية مع حماس كحل وحيد لتحقيق أهداف الحرب وإعادة الرهائن".

وتابع بالقول: "وجد نتنياهو في موافقة حركة حماس الأخيرة على المقترح المصري المعدل فرصة لرفض موافقتها واعتبارها تلاعبًا سياسيًا كونه مقترحًا لم يسبق عرضه على إسرائيل" .

ولفت الخبير العسكري إلى أن العملية العسكرية على مدينة رفح كانت بعد موافقة حركة حماس على المقترح المصري بساعات، إذ أعلن نتنياهو في مؤتمر صحفي "أن العملية العسكرية تأتي في إطار الضغط على حماس من أجل إعادة الرهائن وتحقيق أهداف الحرب".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يعيد اجتياح مناطق مختلفة من قطاع غزة، كان اجتاحها من قبلُ، بهدف القضاء على بنية حماس العسكرية في تلك المناطق والتي اعتبر أن الحركة أعادت بناءَها خلال الفترة الماضية.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر الدكتور منصور أبو كريّم، إن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود في هذه المرحلة شكلّ طوق نجاة لنتنياهو للمضي قدمًا في الحرب والاستمرار بالخيار العسكري، متسلحًا بدعم كامل من المجلس الوزاري المصغر "الكابينت".