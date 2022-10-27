من هو وزير الدفاع العراقي الجديد ثابت العباسي؟

وافق البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على تولي النائب عن تحالف "عزم" ثابت العباسي حقيبة الدفاع ضمن حكومة محمد شياع السوداني.

والعباسي، من مواليد محافظة نينوى، شمالي العراق، عام 1963، ولديه بكالوريوس في العلوم العسكرية.

وتفتقر السيرة الذاتية لوزير الدفاع العراقي إلى التخصص العسكري الفائق، وتقاعد من الجيش وهو برتبة مقدم.

دخل العباسي العمل السياسي خلال انتخابات عام 2018، وفاز عن محافظة نينوى، وتولى رئاسة هيئة النزاهة داخل البرلمان.

وحصل وزير الدفاع الجديد على منصبه بترشيح تحالف "عزم" (نحو 20) نائباً، وهو ثاني أكبر تحالف "سني" في البرلمان، بعد تحالف السيادة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأثار تعيينة لغطًا واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بداعي قلة خبرته، وغياب الخدمة العملية، أو الرتبة العسكرية، كما هو حال وزير الدفاع السابق، جمعة عناد، الذي تدرج في مناصبه وصولاً إلى المنصب.

وصادق مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، على الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، مرشح الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران.