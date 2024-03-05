المغرب.. اتهامات لبنكيران بتوظيف "مدونة الأسرة" للعودة إلى الواجهة

وهاجم زعيم الإسلاميين في المغرب المذكرات الصادرة عن الأحزاب المغربية، بخصوص تعديل مدونة الأسرة، التي قال إنها "لا تراعي المرجعية الدينية، وكذلك مرجعية المجتمع".

وانتقد بنكيران بشدة زعيمي "التقدم والاشتراكية"، محمد نبيل بنعبد الله، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، إدريس لشكر، ذاهبا إلى اتهامهما بـ"تغيير كلام الله" فيما صدر عن حزبيهما بخصوص المدونة.

وردًا على مقترحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشمل دعوة لمنع تزويج القاصرات، أعلن بنكيران تأييده لزواج القاصرات في بلاده، معتبرًا أن تجريم ذلك سيفاقم العنوسة في المملكة، ويضاعف من العلاقات الجنسية خارج إطار مؤسسة الزواج.