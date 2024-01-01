10 قتلى بقصف إسرائيلي على منازل مأهولة بمخيم المغازي

قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات، اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف عددًا من المنازل المأهولة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكر مراسل "إرم نيوز" في غزة بأن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت عددًا من المنازل المأهولة بالمدنيين في الشارع الرئيسي لمخيم المغازي، مما أسفر عن مقتل 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء وجرح ما يزيد عن 20 آخرين".

وقال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ خليل الدقران، إن "عشرات القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفى، حيث أصيبوا جرّاء قصف الإسرائيلي استهدف عدة منازل بمخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى".