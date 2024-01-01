وسط تكدس هائل جراء الحرب.. الخيمة أمنية النازحين جنوب غزة

مأساة متفاقمة

ويقول النازح محمد صيام، إن "المأساة تتفاقم في رفح، ولا يوجد أي مكان لاستيعاب النازحين من مختلف المناطق للمدينة"، مشيراً إلى أنه وجد صعوبة بالغة في الحصول على مكان في أحد الشوارع لعائلته من أجل إنشاء خيمة.

وأوضح صيام لـ"إرم نيوز"، أن "تكلفة الخيمة الواحدة بمدينة رفح وصلت لنحو 400 دولار أمريكي، وأنه من الصعب الحصول عليها أو إنشاؤها بجهد ذاتي بسبب عدم توافر الأخشاب والمواد اللازمة لذلك".

وأضاف: "منذ بداية الحرب والنزوح مستمر إلى رفح، وهذا الأمر فاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين، ونرى أعداداً كبيرة منهم تبيت في الشوارع دون خيام أو فراش، والمدينة تفتقر لأدنى المقومات الأساسية".

وأشار إلى أن "الخيمة الواحدة في مدينة رفح باتت تؤوي بين 3 و4 عائلات، وهي لا تكاد تكفي لأكثر من 4 أشخاص".

وبيّن صيام، أن "استمرار الحرب في غزة سيفاقم معاناة المدينة التي لا يوجد فيها موطئ قدم لنازحين جدد".