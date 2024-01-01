وسط تكدس هائل جراء الحرب.. الخيمة أمنية النازحين جنوب غزة
أطلق نازحون في قطاع غزة مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اضطر آخرون للوقوف في طوابير أمام مقار مؤسسات خيرية أملاً بالحصول على خيمة، بعد تكدس مئات آلاف النازحين في مدينة رفح.
ويعيش النازحون الفلسطينيون من مدينة غزة وشمالها إلى جنوبها أوضاعاً مأساوية للغاية، خاصة في ظل التكدس الكبير بمدينة رفح جنوبي القطاع، إذ بلغ عدد الموجودين في المدينة نحو مليون و200 ألف نسمة.
ويفتقر النازحون في جنوب القطاع، لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، ويعانون نقصاً في الخدمات العامة والمرافق الصحية، خاصة مع الاكتظاظ الكبير لهم في مراكز الإيواء، فيما يبيت عدد كبير منهم في الشوارع بلا خيام.
وصنف الجيش الإسرائيلي مدينة رفح منطقة آمنة، ودعا السكان من مختلف مناطق القطاع للنزوح إليها، فيما تفوق أعداد النازحين القدرة الاستيعابية للمدينة، الأمر الذي تسبب بكارثة كبيرة وانتشار للأمراض المعدية والأوبئة.
ورغم ذلك، تشهد المدينة قصفاً إسرائيلياً بين الحين والآخر يخلف قتلى ومصابين ودماراً هائلاً.
مأساة متفاقمة
ويقول النازح محمد صيام، إن "المأساة تتفاقم في رفح، ولا يوجد أي مكان لاستيعاب النازحين من مختلف المناطق للمدينة"، مشيراً إلى أنه وجد صعوبة بالغة في الحصول على مكان في أحد الشوارع لعائلته من أجل إنشاء خيمة.
وأوضح صيام لـ"إرم نيوز"، أن "تكلفة الخيمة الواحدة بمدينة رفح وصلت لنحو 400 دولار أمريكي، وأنه من الصعب الحصول عليها أو إنشاؤها بجهد ذاتي بسبب عدم توافر الأخشاب والمواد اللازمة لذلك".
وأضاف: "منذ بداية الحرب والنزوح مستمر إلى رفح، وهذا الأمر فاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين، ونرى أعداداً كبيرة منهم تبيت في الشوارع دون خيام أو فراش، والمدينة تفتقر لأدنى المقومات الأساسية".
وأشار إلى أن "الخيمة الواحدة في مدينة رفح باتت تؤوي بين 3 و4 عائلات، وهي لا تكاد تكفي لأكثر من 4 أشخاص".
وبيّن صيام، أن "استمرار الحرب في غزة سيفاقم معاناة المدينة التي لا يوجد فيها موطئ قدم لنازحين جدد".
اكتظاظ سكاني رهيب
وقال سائد أبو غالي، إنه "يحاول أن يبحث لعائلته عن خيمة في مناطق فارغة جنوب القطاع"، مشيراً إلى أنه لا يجد أي بديل في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء وحتى منازل الفلسطينيين في المدينة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تصل إليها.
وأوضح أبو غالي لـ"إرم نيوز"، أن "مراكز الإيواء والشوارع والمنازل مكتظة جداً بالنازحين والسكان، وأن أي نازح جديد يجد صعوبة كبيرة في إيجاد مكان ملائم للعيش أو بناء خيمة".
وأضاف: "جنوب القطاع يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأعداد النازحين تزداد يوماً بعد يوم، ونحن الآن نفتقر للبضائع التجارية والملابس وكافة مقومات الحياة"، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خطط إغاثية للنازحين بالجنوب.
وأكد أبو غالي، أنه "في حال أقدم الجيش الإسرائيلي على إخلاء مناطق أخرى في إطار حربه على غزة؛ فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة كبرى وربما تغلق الشوارع بالأعداد الهائلة للنازحين، ولن يجدوا مكاناً للعيش".
خروج عن السيطرة
وفي السياق ذاته، يقول المنسق الإعلامي لبلدية رفح محمد الداهودي، إن "الأوضاع في جنوب القطاع خرجت عن السيطرة، والقدرة الاستيعابية للمدينة نفدت".
وأوضح الداهودي لـ"إرم نيوز"، أن "مدينة رفح استقبلت منذ بدء الحرب الإسرائيلية مئات الآلاف من النازحين، وتمكنت الجهات المختصة من توفير مراكز للإيواء وخيام في بعض المناطق لاستيعاب الأعداد الكبيرة".
وأشار إلى أن "أكثر من نصف مساحة المدينة أنشئت عليها خيام للنازحين سواء عبر مؤسسات إغاثية أو بجهود شخصية منهم"، مؤكداً أن الأوضاع بجنوب القطاع كارثية وتفوق قدرة الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وأضاف: "نسعى في بلدية رفح للتواصل مع مختلف الجهات لتوفير الاحتياجات الإنسانية والصحية اللازمة للسكان والنازحين؛ إلا أنه وفي ظل قلة الإمكانيات والموارد المتاحة فإن ذلك يبدو صعباً للغاية وينذر بالتوقف عن تقديم الخدمة".
وأكد الداهودي، أن "خدمات المؤسسات الرسمية بمدينة رفح لا تكفي لسكانها الأصليين، وأن القدرة الاستيعابية لتلك المؤسسات باتت معدومة".
وطالب بتدخل "عاجل من أجل إعادة النازحين لمنازلهم وتحسين أوضاع جنوب القطاع".
وحذر الداهودي، من تدهور الأوضاع في جنوب القطاع، وانتشار الأمراض المعدية والأوبئة بسبب الاكتظاظ السكاني، وعدم قدرة الجهات الرسمية على تقديم الخدمات اللازمة لمئات الآلاف من المتواجدين بالجنوب.