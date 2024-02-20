البرغوثي لـ "إرم نيوز": نطالب اجتماع موسكو بـ"تشكيل حكومة مؤقتة"

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن المطلوب من الفصائل خلال اجتماعها المرتقب في موسكو "العمل على تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة تمهد للانتخابات، وتعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتؤسس للوحدة الوطنية".

ووصف البرغوثي، في تصريحات لإرم نيوز، اللقاء المرتقب بين الفصائل الفلسطينية، في موسكو، بأنه "تشاوري"، آملا أن يفتح الآفاق لاجتماعات بين الفصائل حول مختلف الملفات، خاصة المصالحة وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس".

وأضاف أنه "لم يحدث أي لقاء بين الفصائل منذ الحرب على غزة، ونأمل أن يفتح هذا اللقاء الآفاق لاجتماعات تشاورية بين الفصائل حول مختلف الملفات، خاصة المصالحة وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس".

وأشار إلى "أمرين أساسيين على الفلسطينيين القيام بهما، الأول تشكيل حكومة مؤقتة، والثاني تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير يتم خلالها التوافق على برنامج وطني كفاحي مقاوم للمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "الحكومة التي يدعو لتشكيلها يجب أن تكون مؤقتة وتمهد للانتخابات وتعالج القضايا الفلسطينية العالقة"، مشيراً إلى أن "ذلك يمثل مخرجاً مهماً من أجل العمل على وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة".

وحذر القيادي الفلسطيني، من "مؤامرة تهجير سكان القطاع للخارج"، مشدداً على أن "أي عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح ستكون خطوة نحو التهجير الفعلي للسكان وتحقيق أطماع حكومة بنيامين نتنياهو، فالمطلوب العمل من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ووضع حد لعمليات التطهير العرقي التي تقوم بها حكومة نتنياهو"، مؤكداً أن "ذلك لن يكون إلا بوحدة الموقف الفلسطيني".