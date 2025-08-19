أسهم بتفكيك السلاح الكيماوي.. من هو مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي؟

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، قرارًا يقضي بتعيين إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، واعتماده مندوباً دائماً للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

ويشغل علبي، المولود في العاصمة السعودية الرياض، منصب المستشار القانوني لوزير الخارجية السوري، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

رفع العقوبات عن سوريا

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، تضمنت مهام علبي السابقة العمل على رفع العقوبات عن سوريا، والمساهمة في تفكيك أسلحة النظام السابق الكيميائية، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالعدالة والمساءلة، كما شارك في العديد من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية.

أخبار ذات علاقة سوريا تعين إبراهيم علبي سفيرا فوق العادة لدى الأمم المتحدة

محاسبة مرتكبي الانتهاكات

قبل سقوط نظام الأسد، عمل إبراهيم علبي- بصفته محامياً معتمداً في المملكة المتحدة- على الجهود القانونية الدولية الرامية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات من النظام السابق، وأسس منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، وشارك في مجالس إدارة عدد منها، كما قدّم استشارات للأمم المتحدة ولمنظمات دولية أخرى، الأمر الذي أتاح له التواصل مع رؤساء دول ووزراء ودبلوماسيين في منتديات متعددة الأطراف مثل نيويورك وجنيف ولاهاي.

ودرس إبراهيم علبي القانون في المملكة المتحدة بجامعة مانشستر، ونال جائزة طالب العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ثم واصل دراسته العليا في السياسات العامة بكلية الحكومات في جامعة أكسفورد، بحسب وكالة "سانا".

ويعد علبي من أبرز المحامين الشباب في مجال حقوق الإنسان.

وشغل السفير السوري الجديد مناصب استشارية بارزة، بينها عمله في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونقابة المحامين الدولية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني.

كما شارك في مؤتمرات دولية مرموقة في جنيف وبروكسل وواشنطن ولندن، وحظي بدعوات شخصية من رؤساء دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.