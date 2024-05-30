خبراء: إسرائيل تستغل المعابر وتعطُّل الميناء الأمريكي للضغط على حماس

تثير السيطرة الإسرائيلية العسكرية على المعابر المخصصة لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتعطُّل الميناء الأمريكي العائم الموجود غربي مدينة غزة، تساؤلات حول كيفية استغلال إسرائيل ذلك للضغط على حركة حماس.

ومنذ الاجتياح البري لجنوب القطاع، توقف العمل في معبر رفح البري، كما أن إسرائيل تسمح بإدخال كميات قليلة من المساعدات والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم، في حين توقف العمل بالميناء الأمريكي العائم، الذي يجري إصلاحه.

انخفاض المساعدات

وخلال الأيام الماضية، انخفضت المساعدات الإنسانية التي تدخل للقطاع بمقدار الثلثين، منذ الهجوم البري على رفح، حيث بلغ متوسط الشاحنات التي تصل لغزة 58 شاحنة في اليوم، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ووفق المكتب، فإن ذلك "مقابل متوسط يومي قدره 176 شاحنة مساعدات منذ الأول من أبريل/ نيسان الماضي وحتى السادس من مايو/ أيار الجاري، ما يمثل انخفاضًا بواقع 67%، موضحة أن هذا العدد لا يشمل بضائع القطاع الخاص والوقود"، وفق وكالة "رويترز".

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن "الميناء العائم سيُزال مؤقتا بعد انفصال أحد أجزاء هيكله، وذلك في أحدث ضربة لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين"، لافتة إلى أن جزءًا من الرصيف البحري انفصل عنه.

وأوضحت أن "الرصيف سيجري قطره على مدى الـ48 ساعة المقبلة إلى ميناء أسدود في إسرائيل لإصلاحه، وأن الإصلاح سيستغرق أسبوعا قبل إعادته إلى مكانه قبالة ساحل غزة"، فيما يؤكد مسؤولون أمريكيون أن الطقس السيء يعرقل عمل الميناء.

واقع جديد

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، أن "إسرائيل تتعمد في الآونة الأخيرة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات قليلة للغاية للضغط على حماس من جوانب عدة سياسية، وعسكرية، وغذائية، خاصة بعد إغراق غزة بالبضائع والمساعدات".

وقال إبراهيم، لـ"إرم نيوز"، إنه وقبل الهجوم البري على رفح وفي بدايته، تعمدت إسرائيل إغراق القطاع بالمساعدات والبضائع، وتوفير واقع جديد للسكان لم يكن موجودًا منذ بداية الحرب"، لافتًا إلى أن ذلك كان لتقليصها لاحقًا وخلق أزمة جديدة لهم.