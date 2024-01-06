نذير انفجار سكاني.. آلاف ينزحون إلى رفح بعد تقدم إسرائيلي وسط غزة
أجبرت التهديدات الإسرائيلية لأهالي عدد من المربعات السكنية وسط قطاع غزة، آلاف السكان على النزوح إلى مدينة رفح، وتركزت عمليات النزوح في مخيمات الوسط ومدينة دير البلح، على الرغم من اعتبار الأخيرة منطقة آمنة.
وألقت الطائرات الإسرائيلية، منشورات ورقية على سكان بعض مناطق الوسطى طالبتهم فيها بإخلاء منازلهم، على اعتبار أنها منطقة عمليات خطرة، والتوجه إلى مدينة دير البلح، التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي آمنة.
وبالرغم من أن المطالبات الإسرائيلية كانت بالإخلاء نحو دير البلح، إلا أن الآلاف من السكان والنازحين تحركوا نحو مدينة رفح جنوب القطاع، والتي يصنفها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة بأنها منطقة آمنة.
نزوح مستمر
وقال أحمد أبو مطاوع، وهو أحد النازحين بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، إنه "ومنذ أيام يسمع دوي انفجارات واشتباكات عنيفة قريبة من المستشفى، الأمر الذي جعله لا يشعر بالأمان على عائلته ويتخوف من تحرك الجيش الإسرائيلي نحو دير البلح".
وأوضح أبو مطاوع، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه أقدم على تفكيك خيمته التي أقامها بالمستشفى منذ نحو الشهرين، وقرر النزوح نحو رفح، مبيناً أنه "على الرغم من الأعداد الكبير للسكان في رفح، إلا أنها تبقى أكثر أمناً من المنطقة الوسطى".
وأضاف: "ليس بمقدوري المخاطرة بأمن عائلتي، وأنا الآن أبحث عن أي مكان آمن لهم هرباً من الحرب الإسرائيلية، فقدنا أخوة لنا بهذه الحرب ولا نرغب في فقدان آخرين"، لافتاً إلى أن المئات من معارفه تحركوا نحو الجنوب.
وأكد أبو مطاوع، أن هذه هي المرة الرابعة التي ينزح فيها داخل قطاع غزة بدءاً من الشمال ووصولاً إلى الجنوب.
زحف تدريجي
محسن الخالدي، قال إنه وعائلته قرروا ترك المنطقة الوسطى وتحديداً مدينة دير البلح والتوجه نحو أقصى جنوب القطاع برفح، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يزحف بشكل تدريجي لاحتلال كامل وسط القطاع.
وأوضح الخالدي، وهو أحد النازحين من مدينة غزة لوسط القطاع، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تريد حشر جميع سكان القطاع بمدينة رفح"، قائلاً: "هذا الأمر صعب جدًّا لكن المخاوف من الجرائم الإسرائيلية تجبرنا على النزوح مجددًا".
وأضاف: "ما نريده هو وقف الحرب وحماية أطفالنا ونسائنا، وما رأيناه من ويلات منذ الحرب الإسرائيلية يجبرنا على النزوح إلى أماكن أكثر أماناً"، مشيراً إلى أنه بعد رفح لا يوجد أي مكان آخر لسكان القطاع للنزوح إليه.
انفجار سكاني
منسق الإعلام في بلدية رفح، محمد الداهودي، حذر من انفجار سكاني في المدينة بسبب تكدس الأعداد الكبيرة من النازحين، وأشار إلى أن الخدمات المتهالكة في المدينة لا يمكن لها تقديم الخدمات اللازمة للأعداد الكبيرة.
وقال الداهودي، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "عدد السكان الأصلي لرفح نحو 300 ألف نسمة، بينما فيها ما يقارب المليون نسمة من النازحين"، مبيناً أن إجمالي الموجودين في رفح نحو مليون وثلاثمئة ألف نسمة، أي أكثر من نصف سكان القطاع.
ولفت الداهودي، إلى أن "عدداً كبيراً من النازحين يعيشون في العراء بشوارع المدينة"، مضيفاً أن "النازحين في مراكز الإيواء يبلغ عددهم 713 ألف نسمة، أما في الساحات والشوارع فهم نحو 268 ألفاً"، واصفاً ذلك بـ"الأمر الخطير".
وأكد المسؤول المحلي، أن "نزوح أعداد جديدة سيؤدي إلى توقف جميع الخدمات الصحية والإغاثية، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة"، مطالباً بتدخل دولي عاجل لتقديم الخدمات الإغاثية لمئات الآلاف من النازحين بمدينة رفح.