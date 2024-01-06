نذير انفجار سكاني.. آلاف ينزحون إلى رفح بعد تقدم إسرائيلي وسط غزة

وأوضح أبو مطاوع، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه أقدم على تفكيك خيمته التي أقامها بالمستشفى منذ نحو الشهرين، وقرر النزوح نحو رفح، مبيناً أنه "على الرغم من الأعداد الكبير للسكان في رفح، إلا أنها تبقى أكثر أمناً من المنطقة الوسطى".

وأضاف: "ليس بمقدوري المخاطرة بأمن عائلتي، وأنا الآن أبحث عن أي مكان آمن لهم هرباً من الحرب الإسرائيلية، فقدنا أخوة لنا بهذه الحرب ولا نرغب في فقدان آخرين"، لافتاً إلى أن المئات من معارفه تحركوا نحو الجنوب.

وأكد أبو مطاوع، أن هذه هي المرة الرابعة التي ينزح فيها داخل قطاع غزة بدءاً من الشمال ووصولاً إلى الجنوب.

زحف تدريجي

محسن الخالدي، قال إنه وعائلته قرروا ترك المنطقة الوسطى وتحديداً مدينة دير البلح والتوجه نحو أقصى جنوب القطاع برفح، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يزحف بشكل تدريجي لاحتلال كامل وسط القطاع.

وأوضح الخالدي، وهو أحد النازحين من مدينة غزة لوسط القطاع، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تريد حشر جميع سكان القطاع بمدينة رفح"، قائلاً: "هذا الأمر صعب جدًّا لكن المخاوف من الجرائم الإسرائيلية تجبرنا على النزوح مجددًا".