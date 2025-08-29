تمهيداً لاحتلالها.. الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"، وذلك ضمن الهجوم الذي تشنه إسرائيل لاحتلال المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "بناءً على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر انه ابتداءً من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00... اعتبار منطقة مدينة غزة منطقة قتال خطيرة".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي، "سيواصل المناورة البرية، والأنشطة الهجومية في القطاع".

ورغم التنديد الدولي والإقليمي، تواصل إسرائيل خطة أقرتها لاحتلال مدينة غزة، التي تتعرض لهجوم إسرائيلي مستمر منذ نحو عامين.

وينفذ الجيش الإسرائيلي، منذ أيام، عمليات نسف في أحياء المدينة، تسببت بدمار واسع.

والخميس، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "سلسلة الفظائع التي لا تنتهي" في غزة.

وقال غوتيريش للصحفيين: "غزة تتراكم فيها الأنقاض، وتمتلئ بالجثث، وتتكدس فيها أمثلة على ما قد يكون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"، وذلك بعد أكثر من 690 يوماً على اندلاع الحرب التي دمرت القطاع، وتركته محاصراً يواجه المجاعة.

وتُقدر الأمم المتحدة أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة الذين يزيد تعدادهم على مليوني نسمة، اضطُروا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال نحو عامين من الحرب هرباً من القصف والموت.

وتواجه حكومة بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة لإنهاء الحرب التي اندلعت، في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في ظل أزمة إنسانية حادة.