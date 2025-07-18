نداء من مسيحيي السويداء: كارثة إنسانية تحدث بسبب الحصار (فيديو)

أصدرت مطرانية بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، نداءً إنسانيًا طالبت فيه بفتح المعابر الإنسانية وإنهاء الحصار المفروض على محافظة السويداء في الجنوب السوري.

وقال المطران أنطونيوس سعد، في بيان مصوّر: "300 ألف عائلة تعاني حاليًا من اختناق تام؛ فلا ماء، ولا كهرباء، ولا دواء، ولا غذاء؛ كارثة إنسانية تحدث الآن؛ افتحوا المعابر الإنسانية، وساهموا في إنهاء هذا الحصار".

وأضاف البيان: "نحن في السويداء، 300 ألف عائلة تحت الحصار منذ ستة أيام؛ لا ماء، ولا غذاء، ولا كهرباء".

ويأتي هذا النداء في ظل استمرار الحصار الخانق على محافظة السويداء منذ قرابة أسبوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية.

وتجددت المواجهات، ظهر اليوم الجمعة، بين مقاتلين من العشائر والبدو مدعومين من السلطات السورية وفصائل درزية في محيط مدينة السويداء جنوبي سوريا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر في صفوف المتحاربين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سماح إسرائيل بدخول محدود للقوات السورية إلى محافظة السويداء لمدة 48 ساعة، بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وفق ما صرح به مسؤول إسرائيلي.