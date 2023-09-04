إسرائيل تستخدم "مسيّرة انتحارية" لاستهداف خلية فلسطينية في جنين

كشفت صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي استخدم طائرة مسيرة "انتحارية" لاستهداف خلية مسلحة فلسطينية في جنين.

وذكرت الصحيفة أن جنوداً من وحدتيْ "دوفدفان" و"غولاني" فعلوا صباح اليوم في جنين "مسيّرة انتحارية" من طراز "معوز" ضد 5 مسلحين أطلقوا النار نحو القوات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مراسلها يوآف زيتون قوله إن عملية الاستهداف أسفرت عن إصابة الفلسطينيين الخمسة الذين كانوا يقفون بجانب سيارة، أحدهم إصابته خطيرة.

في الوقت ذاته، أعلنت إذاعة الجيش أن طائرة مسيّرة تابعة للقوات الإسرائيلية سقطت في جنين لأسباب غير معروفة، في حين أعلنت فصائل فلسطينية استهداف إحدى مسيرات الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحام اليوم.