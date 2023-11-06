وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو سكان غزة لإنهاء الحرب بقتل السنوار بأنفسهم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الناس في غزة يمكن أن ينهوا الحرب بشكل أسرع بقتل زعيم حماس يحيى السنوار بأنفسهم، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وقال غالانت في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "التايمز- إسرائيل"، "سنصل إلى يحيى السنوار ونقضي عليه. وإذا وصل سكان غزة إلى هناك قبلنا، فإن ذلك سيختصر الحرب".

وأضاف: "أن الاقتحام البري لغزة يسير بشكل جيد، وأن القوات الإسرائيلية تخوض معارك عنيفة مع مقاتلي حماس في شمال وجنوب غزة".