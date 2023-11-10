"الأونروا" تحذّر من "نزوح جماعي محتمل" في لبنان

وقالت "الأونروا" في بيان إن الأموال ستُستخدم في تقديم المساعدات الغذائية الأساسية، والملاجئ، والمياه والصرف الصحي، إلى 1.6 مليون شخص في غزة، وتوفير الرعاية الصحية والحماية لمن يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أيضًا أن التمويل ضروري للبنان "تحسبًا لنزوح جماعي محتمل للاجئين الفلسطينيين، وبالتحديد في منقطتي صيدا وصور في الجزء الجنوبي من البلاد".

وكانت الأمم المتحدة قالت إن عشرات الألوف نزحوا بالفعل جراء اشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتي تصاعدت منذ اندلاع حرب إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة.

ويأتي النداء الجديد عقب نداء سابق أعلنته الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، لجمع 1.2 مليار دولار.