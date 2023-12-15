بعد اقتحام مسجد.. تركيا تُدين "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنين

نددت وزارة الخارجية التركية بشدة "بالاستفزازات"، التي قامت بها قوات إسرائيلية خلال مداهمات لمخيم للاجئين بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة واقتحام مسجد هناك، ودعت إلى معاقبة المسؤولين عن ذلك.

وقتل جنود إسرائيليون فتى في مستشفى، ورددوا صلوات يهودية في مسجد في جنين خلال مداهمات قالت السلطات الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل 12 شخصا فيما قالت إسرائيل إنها ساعدت في اعتقال عشرات المسلحين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كيتشيلي عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، "نندد بشدة باستفزازات الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا مخيم جنين للاجئين، ولم يحترموا قدسية مكان للعبادة بدخولهم المسجد".