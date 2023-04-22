أبرزها أزمة اللجوء.. مخاوف واسعة لجيران السودان من تداعيات الحرب

تتنامى مخاوف سبع دول مجاورة للسودان، من انهيار البلاد على وقع القتال المشتعل بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي دخل السبت، يومه الثامن، وما لذلك من انعكاسات كارثية عليها.

وفي ظل غياب أيّ حل بين الفريقين المتقاتلين، يسارع المجتمع الدولي لنزع فتيل انفجار قد يدمر المنطقة بأسرها على شكل تقسيم وحروب أهلية وفوضى وأزمات لجوء.

وعلى وقع أزيز الرصاص والقصف والانفجارات التي تدوي بين الحين والآخر، رغم تأكيد طرفي الصراع على السلطة بقيادة الجنرالين عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو "حميدتي" التزامهما بهدنة إنسانية بمناسبة عيد الفطر، لا يجد بعض السودانيين إلا الفرار للنجاة بأرواحهم مع تجدد الاشتباكات.