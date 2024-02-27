نيويورك تايمز: إسرائيل تقدم تنازلات كبيرة في محادثات الرهائن

قال مسؤولون إسرائيليون، إن بلادهم قدمت تنازلات كبيرة، في محادثات وقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، وقد توافق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين، مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤولين الذين لم تسمهم، أن المفاوضين الإسرائيليين وافقوا سرًّا على اقتراح أمريكي يقضي بإطلاق سراح خمس جنديات إسرائيليات محتجزات في غزة، مقابل إطلاق سراح 15 أسيرا فلسطينيا بارزًا.

وكشف مسؤول أن المفاوضات حول الجنود الذكور تتم بشكل منفصل عن المجندات.

لكن الصحيفة قالت، إن حماس لم تسلم بعد ردها على المقترح، ودعت إلى انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف طويل لإطلاق النار، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين.