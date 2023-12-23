اقتحامات إسرائيلية واسعة لمدن ومخيمات في الضفة الغربية

اقتحم الجيش الإسرائيلي مدنًا ومخيمات عدة في الضفة الغربية، ضمن عمليات اقتحام واسعة، فجر اليوم السبت، كانت قد ازدادت بعد السابع من أكتوبر.

وتضمنت هذه المناطق كلّا من الخليل، ومخيم الدهيشة قرب بيت لحم؛ إذ جابت سيارات عسكرية المخيم ودهمت عددا من المنازل.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، أزال الجيش علم فلسطين، خلال اقتحام المخيم. وفي مدينة جنين ومخيمها اشتبكت القوات مع شبان فلسطينيين، ونشرت القناصة على عدد من أسطح البيانات، وقطعت التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع الاقتحام، مع إطلاق قنابل إنارة في سماء المخيم.

واقتحم الجيش بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس، إضافة إلى اقتحام مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر، واشتبكت هناك مع عدد من الشبان.

ولم ترد للآن معلومات تفيد بوقوع إصابات.