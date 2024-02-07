شهود عيان: اعتقال "قيادات ونشطاء" من حركة حماس بالضفة
أفادت وكالة الأناضول، بأن عددًا من الفلسطينيين أُصيبوا، واعتُقِل آخرون، فجر الأربعاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدنًا وبلداتٍ بالضفة الغربية، وفق شهود عيان ومصادر محلية.
وقال مراسل الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ اقتحامات في مدينة جنين ومخيّمها، وقلقيلية، ومدينة طولكرم ومخيم نور شمس (شمال)، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب).
وكشف شهود عيان، أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها، وشنّ عمليات دهم لعدد من المنازل".
وبحسب الشهود فقد "وصلت قوات من الجيش إلى محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، وأطلقت الرصاص اتجاه المواطنين، وشرَعت في عملية اعتقالات طالت عددًا من قيادات ونشطاء حركة حماس".
وأوضحوا أن "جرافاتٍ عسكرية شرَعت في عملية تجريف شوارع وبنية تحتية بالمخيم، فيما سُمِع تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات".
وقال شهود عيان آخرون، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، وشنّ عمليات مداهمة لعدد من المنازل".
وبيّنوا أن "الجيش الإسرائيلي فصل مخيم نور شمس عن محيطه".
بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمها تعاملت مع 3 مصابين بجروح في مخيم طولكرم، تم نقلهم للعلاج في المستشفى".
وفي مدينة قلقيلية، "اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم الجيش فيها الرصاص الحي خلال عملية استمرّت بضع ساعات"، وفق شهود عيان للأناضول.
وأشار الشهود إلى أن "الجيش اعتقل مواطنًا واحدًا على الأقل خلال العملية".
وفي بلدة عزون (شرق قلقيلية)، "انسحب الجيش الإسرائيلي بعد عملية عسكرية اقتحم خلالها منازل ومحال تجارية"، وفق شهود عيان.
كما نفّذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات أخرى بالضفة الغربية، أبرزها في مخيم عقبة جبر قرب أريحا، وبلدة دورا القرع قرب رام الله، ومخيم العروب قرب الخليل (جنوب).
ومنذ تفاقم التوتر في الضفة الغربية والقدس على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثَّف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية، كما زاد حدة عنفه ضد الفلسطينيين؛ ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين.