شهود عيان: اعتقال "قيادات ونشطاء" من حركة حماس بالضفة

أفادت وكالة الأناضول، بأن عددًا من الفلسطينيين أُصيبوا، واعتُقِل آخرون، فجر الأربعاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدنًا وبلداتٍ بالضفة الغربية، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وقال مراسل الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ اقتحامات في مدينة جنين ومخيّمها، وقلقيلية، ومدينة طولكرم ومخيم نور شمس (شمال)، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب).

وكشف شهود عيان، أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها، وشنّ عمليات دهم لعدد من المنازل".

وبحسب الشهود فقد "وصلت قوات من الجيش إلى محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، وأطلقت الرصاص اتجاه المواطنين، وشرَعت في عملية اعتقالات طالت عددًا من قيادات ونشطاء حركة حماس".

وأوضحوا أن "جرافاتٍ عسكرية شرَعت في عملية تجريف شوارع وبنية تحتية بالمخيم، فيما سُمِع تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات".