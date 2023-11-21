مع زيارة أردوغان.. تركيا تعتزم رفع التجارة مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار
قال سفير تركيا لدى الجزائر، محمد مجاهد كوجك يلماز، إن بلاده تعتزم رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.
وجاءت تصريحات يلماز تزامنًا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، اليوم الثلاثاء، متوقعًا مزيدًا من النمو بين البلدين بفعل تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتوقيع اتفاقيات مشتركة، وفق ما أوضح لوكالة أنباء الأناضول التركية.
وكشف الدبلوماسي، أن الاستثمارات التركية في الجزائر تتجاوز حاليًا 6 مليارات دولار، في حين بلغ حجم التجارة بين البلدين 5.3 مليار دولار عام 2022، متوقعًا أن تتجاوز 6 مليارات دولار عام 2023.
وقال يلماز: "نعمل مع الجزائر على الوصول إلى حجم تجارة ثنائي يبلغ 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن، وهو الهدف الذي حدده رئيسا البلدين التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون".
وأشار يلماز، الذي بدأ مهامه سفيرًا في الجزائر مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، إلى عدد من الخطوات التي يتعين القيام بها، أهمها تنفيذ اتفاقية تحفيز الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وأضاف أنه من المتوقع تجديد الاتفاقية بين الشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" وشركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش".
وينص العقد الحالي بين الشركتين على رفع حجم صادرات الغاز الجزائري إلى تركيا لنحو 5.4 مليار متر مكعب سنويًا، بدلًا من 4.4 مليار متر مكعب المتفق عليها سابقًا.
وأوضح السفير التركي، أن هناك أكثر من 10 اتفاقيات اقتصادية وأخرى ثقافية، منها افتتاح فرع لبنك الزراعة التركي ومدرسة لمؤسسة المعارف الوقفية ومركز ثقافي تركي.