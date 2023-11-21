مع زيارة أردوغان.. تركيا تعتزم رفع التجارة مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار

قال سفير تركيا لدى الجزائر، محمد مجاهد كوجك يلماز، إن بلاده تعتزم رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

وجاءت تصريحات يلماز تزامنًا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، اليوم الثلاثاء، متوقعًا مزيدًا من النمو بين البلدين بفعل تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتوقيع اتفاقيات مشتركة، وفق ما أوضح لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وكشف الدبلوماسي، أن الاستثمارات التركية في الجزائر تتجاوز حاليًا 6 مليارات دولار، في حين بلغ حجم التجارة بين البلدين 5.3 مليار دولار عام 2022، متوقعًا أن تتجاوز 6 مليارات دولار عام 2023.