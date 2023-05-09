آلاف الإسرائيليين يغادرون الجنوب تحسبا لرد فلسطيني على "السهم الواقي"

غادر آلاف الإسرائيليين وعائلاتهم في البلدات المحيطة بغلاف غزة منازلهم في الجنوب باتجاه الوسط والشمال، تحسبا للرد المتوقع من الفصائل الفلسطينية في غزة على عملية "السهم الواقي" العسكرية التي نفذتها إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء على مواقع للفصائل في قطاع غزة.

وفيما تم إغلاق الشواطئ والطرق القريبة من الحدود، أخلى الجيش الإسرائيلي 200 مجندة من قاعدة زيكيم العسكرية القريبة من الحدود مع غزة .

وأكد شهود عيان لـ"إرم نيوز" اختفاء تاما للجيش الإسرائيلي من على حدود غزة ، والمناطق الحدودية المباشرة.

ويبدو ذلك عملية تكتيكية للجيش، تحسبًا لرد محتمل من قطاع غزة.