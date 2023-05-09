هل "تحيّد" إسرائيل مجددا حماس عن العملية العسكرية في غزة؟

سلطت تقارير عبرية، الضوء على مساعي إسرائيل لتحييد حركة حماس من العملية العسكرية الجديدة التي أطلقتها ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والتي أطلق عليها اسم "السهم الواقي".

ووفق التقارير، فإن إسرائيل لا ترغب بمشاركة حماس بالمواجهة العسكرية الجديدة، بما يضمن عملية محدودة لعدة أيام وبأقل الخسائر الممكنة؛ حيث إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن مشاركة حماس بالمعركة سيؤدي لإطالة أمدها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عمليات استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، خلال عامي 2019 و2022، وانتهت دون الدخول في مواجهة مع حركة حماس المسيطرة على القطاع.