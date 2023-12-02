الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف جسر خزان جبل أولياء

اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني، اليوم السبت، بقصف جسر يمر فوق خزان جبل أولياء، جنوب الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، إن "قوات الجيش وفلول النظام السابق الإرهابي قصفت خلال يومي الجمعة والسبت خزان وجسر جبل أولياء، في محاولة لتدميره على غرار تدمير جسر شمبات".

واعتبر البيان تدمير المنشآت العامة تصرفا جبانا يخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات إعلان جدة، ما يتطلب الإدانة محليا ودوليا.