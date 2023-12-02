الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف جسر خزان جبل أولياء
اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني، اليوم السبت، بقصف جسر يمر فوق خزان جبل أولياء، جنوب الخرطوم.
وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، إن "قوات الجيش وفلول النظام السابق الإرهابي قصفت خلال يومي الجمعة والسبت خزان وجسر جبل أولياء، في محاولة لتدميره على غرار تدمير جسر شمبات".
واعتبر البيان تدمير المنشآت العامة تصرفا جبانا يخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات إعلان جدة، ما يتطلب الإدانة محليا ودوليا.
وقال إن "المحاولات المتكررة لتدمير خزان وجسر جبل أولياء تكشف مدى اليأس والإحباط الذي وصلوا إليه جراء الهزائم المتتالية التي تلقتها كتائبهم على أيدي قوات الدعم السريع طيلة فترة الحرب".
وندد البيان بما وصفها بـ"التصرفات البربرية لمليشيا البرهان، وفلول النظام البائد الذين أشعلوا هذه الحرب ودمروا مقدرات الشعب، وشردوا المواطنين من أجل تحقيق حلم العودة إلى السلطة".
وشدد البيان على أن قوات الدعم السريع عازمة على مواصلة القتال وإنهاء الحرب لصالح الشعب، وبناء دولته على أسس جديدة تحقق العدل والمساواة بين جميع الشعوب السودانية، وإعادة بناء جيش قومي مهني واحد يحمي الوطن والمواطن.
وكانت قوات الدعم السريع في السودان أعلنت، في الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسط سيطرتها على قاعدة جبل أولياء العسكرية التابعة للجيش جنوب الخرطوم، وذلك بعد معارك طاحنة امتدت 10 أيام متتالية.
وسيطرت قوات الدعم السريع على جسر جبل جنوب الخرطوم، بعد تدمير "جسر شمبات" الحيوي، الذي كان تحت سيطرتها، منذ اندلاع الحرب في الـ15 من نيسان/أبريل الماضي، إذ مثلَّ شريانا حيويا لتنقل جنودها وعتادها بين مدن العاصمة الثلاث.
وبعد تدمير جسر شمبات، أصبحت قوات الدعم المنتشرة في مدينتي "الخرطوم وبحري" عمليًا منفصلة عن قواتها المتواجدة في مدينة أم درمان، في ما يتعلق بالحركة ونقل الإمدادات، لكون باقي الجسور تحت سيطرة الجيش، إما كليًا أو جزئيًا.