"الرهينة الطفلة" تكشف التّمييز الغربي ضد أطفال غزة

حظي إفراج حماس عن الطفلة الأمريكية أبيغال إيدان باهتمام بالغ وتغطية خاصة في الغرب، بدأ بالإعلام وصولا إلى الرئاسة الأمريكية إضافة لباقي القادة في العالم، اهتمام لم يحظ به أي من الستة آلاف طفل فلسطيني الذين قتلوا في حرب غزة في حصيلة كشف عنها قبل أيام.

ومن بين ال39 رهينة الذين أفرج عنهم الأحد كانت الطفلة أبيغال التي أطفأت شمعتها الرابعة محتجزة لدى حماس.

وأكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد أن الطفلة التي فقدت والديها، تم إطلاق سراحها وأنها "بأمان في إسرائيل .. ونحن نواصل الضغط ونتوقع إطلاق سراح مزيد من الأميركيين. ولن نتوقف عن العمل حتى إعادة كل رهينة إلى أحبائها".

وقال بايدن "اليوم هي حرة، أنا وجيل (زوجته) والكثير من الأميركيين نصلي من أجل أن تكون على ما يرام".

هذه المشاعر الفيّاضة التي تحدّث بها بايدن، تتناقض مع تلك الحدّة التي ظهرت في كلامه وهو يشدّ على يد إسرائيل حاضًّا إياها على الانتقام والمضي قدما في القصف، الذي خلف آلاف القتلى الفلسطينيين، جزء كبير منهم أطفال.

وتشير حصيلة أعلنتها حكومة حماس في القطاع مؤخّرا أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة تجاوز ال 14 ألفا و532 قتيل، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة وهو ما يشكّل قرابة 70% من الضحايا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتعرض طفل للقتل كل 10 دقائق في قطاع غزة، وفق ما أعلنه تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال مخاطبته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

فيما أعربت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بعد زيارتها لغزة عن صدمتها، مؤكدة أن "هناك أطفالا مفقودين في غزة ويُعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض والمنازل المنهارة وهي النتيجة المأساوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة".