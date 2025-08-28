الأول منذ سقوط الأسد.. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع"؟

كشفت مصادر سورية، فجر اليوم الخميس، تفاصيل عملية الإنزال الجوي التي نفذتها إسرائيل في منطقة "جبل المانع" قرب العاصمة السورية دمشق والأهداف التي تم التعامل معها.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن "عملية الإنزال، التي رافقها تحليق مكثف للمروحيات والطائرات المسيّرة في الأجواء، هي الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد".

وذكر المرصد أن "الجيش الإسرائيلي تعامل خلال تنفيذ عملية الإنزال مع محطة رادار للجيش السوري، بالإضافة إلى مستودع صواريخ كان يستخدمه حزب الله في السابق".

وقال "المرصد السوري" في تقرير له، إن "الإنزال جرى قرب جبل المانع، الذي كان في السابق موقعًا لقاعدة رئيسية للدفاع الجوي، تشغّلها إيران، قبل أن تدمرها إسرائيل قبل سقوط حكم بشار الأسد".

وأضاف المرصد أن الجيش الإسرائيلي استهدف "محطة رادار (SK) الكورية التابعة للفوج الرابع في منطقة (جبل المانع)، إضافة إلى مستودع ضخم لصواريخ (إيغلا-إس إيه 18)، كان يُستخدم سابقًا من قبل حزب الله".

وتعدّ صواريخ "إيغلا-إس إيه 18" (SA-18) من أخطر الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وصعّدت إسرائيل من توغلاتها في جنوب سوريا، وتتزامن الغارات الأحدث مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوتر.

وقال مصدر عسكري سوري إن هناك اعتقادًا بأن معدات لا تزال في المنطقة، ربما تركها مسلحو الفصائل المدعومة من إيران، التي كانت متمركزة هناك. ومنذ ذلك الحين، أقام الجيش السوري الجديد وجودًا رمزيًا بها.