ليبيا.. الانتخابات البلدية "جس نبض" للبرلمانية والرئاسية

زخم أكبر

وأردف، أن "الأيام الأخيرة شهدت زخما أكبر، بعكس البدايات التي كان فيها التسجيل متواضعا. وأن يوم الأربعاء مثلا سجل ما بين 9 آلاف و11 ألف ناخب"، مستدركا بأن "الأيام القادمة سترتفع عمليات الإقبال على التسجيل".

وأضاف الشعاب لـ "إرم نيوز" أن: "نجاح الانتخابات البلدية سيمهّد المسار أمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خاصة إذا ما تمت الانتخابات في أجواء مقبولة، ورأى الشعب الليبي نفسه فيها".

وأكد أن هذه "المرحلة جس نبض لعملية انتخابية وطنية كبيرة سواء كانت رئاسية أو برلمانية".

ومن جانبه قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن: "انتخابات المجالس البلدية ينتظرها كثير من الليبيون لتغيير عدد من المجالس البلدية التي انتهت ولايتها القانونية".

ليبيا واحدة

وأضاف العبدلي أن هذه "الانتخابات ستشمل حوالي 60 بلدية في ليبيا، وهو ما يُثبت أن المفوضية قادرة على إجراء الانتخابات، وأن القدرة على إجراء الانتخابات في جميع البلديات يثبت أن ليبيا ليست مقسمة، ويمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".

وتابع العبدلي لـ "إرم نيوز" أنه "حتى في ظل وجود حكومتين ووجود انقسام عسكري يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إجراء الانتخابات البلدية، خاصة أن من يشرف على الانتخابات هي قوات الأمن والشرطة، وهي قوات موحدة، رغم وجود وزارتين للداخلية".

وشدد على أن "التحدي الذي تواجهه المفوضية العليا للانتخابات هو نشر الوعي والثقافة، وحثّ المواطنين على التوجه للمشاركة في الانتخابات البلدية التي تعد أهم استحقاق، إذ يمكن اعتبار المجالس البلدية سلطات تنفيذية مصغّرة في المدن، وهي تهتم بأمور مثل تنمية المواطن، وشركات النظافة، والتعليم، والطرقات، والبنية التحتية، وهذه اختصاصات أصيلة للمجالس البلدية، لذلك يجب أن تكون هناك مشاركة واسعة في هذا الاستحقاق".