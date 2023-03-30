مسؤولة أمريكية لـ"البرهان": ندعم العملية السياسية لتحقيق الاستقرار في السودان

جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد دعمها للعملية السياسية في السودان، ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته اليوم الخميس، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.