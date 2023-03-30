مسؤولة أمريكية لـ"البرهان": ندعم العملية السياسية لتحقيق الاستقرار في السودان
جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد دعمها للعملية السياسية في السودان، ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته اليوم الخميس، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وبحسب الوكالة الرسمية، أطلع البرهان مولي في على سير العملية السياسية والجهود الجارية لتحقيق التوافق بين المكونات السياسية بالبلاد وصولاً لحكومة مدنية تستكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية.